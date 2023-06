Algeria: al via domani la Fiera internazionale di Algeri, Italia ospite d'onore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiera internazionale di Algeri è uno dei più importanti appuntamenti economici annuali in Algeria e uno dei principali dell’intero continente africano. La presenza italiana assume una rilevanza particolare, se si considera anche l’attuale congiuntura di eccellenti rapporti politici ed economici fra Italia e Algeria. Il padiglione italiano avrà carattere plurisettoriale, con particolare focus sui seguenti settori: agroindustria, pesca e acquacoltura; transizione energetica; biomedicale e farmaceutico; infrastrutture fisiche e digitali. Zitouni ha sottolineato che questa edizione si svolge in un contesto di dinamismo economico in tutti i settori dell'economia nazionale. Questa vitalità economica si traduce in una crescita economica del 4,2 per cento nel paese, grazie anche all'incremento delle esportazioni extra-idrocarburi, ha indicato il ministro algerino. (Ala)