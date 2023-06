Viterbo: frana terrapieno su ristorante a Montefiascone, morto titolare e ferito il cuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un morto e un ferito. E’ questo il bilancio del crollo di un terrapieno a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Intorno all’ora di pranzo una parte della parete rocciosa a ridosso di un ristorante della zona si è staccata, precipitando sul locale, che si trova in via Bandita. A rimanere intrappolati sotto le macerie sono stati il proprietario e il cuoco dell’attività. Il corpo del primo è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco, impegnati per ore a scavare sotto le macerie. Il secondo invece è stato salvato e trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. (segue) (Rer)