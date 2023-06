Viterbo: terrapieno crolla su ristorante a Montefiascone, si scava tra macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terrapieno è crollato da una parete rocciosa a Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana ha coinvolto un ristorante, in via Bandita, situato alla base della parete crollata. Sopra al ristorante da qualche tempo erano in corso dei lavori. Secondo quanto si apprende, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere le macerie e cercare alcune persone che potrebbero essere rimaste bloccate dalla frana. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico.(Rer)