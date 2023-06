Svizzera: cittadini favorevoli a tassa del 15 per cento per le multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge dalle prime proiezioni del referendum su temi federali che si è svolto oggi in Svizzera, la maggioranza dei cittadini del Paese elvetico si è espressa a favore della tassa minima del 15 per cento per le multinazionali. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva “Rsi”, riprendendo le stime dell’istituto di ricerca Gfs.bern. Stando alle proiezioni, i cittadini svizzeri hanno votato a favore anche degli altri due temi in oggetto della consultazione popolare, ossia quelli relativi all’istituzione di una legge sul clima e alla proroga fino al 2024 della legge Covid-19.(Geb)