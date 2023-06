Marche: Gusmeroli (Lega), imprenditori e famiglie "eroi" di un territorio che merita di crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vivere l'impresa significa incarnare il senso di comunità di una famiglia, fatta soprattutto di persone". Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, in visita a Recanati dove ha partecipato, alla presenza del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, alle celebrazioni del "Premio Giovanni Guzzini", assegnato quest'anno all'imprenditore del tessile Andrea Lardini. "Questo Paese, nonostante tutte le crescenti complicazioni che lo hanno afflitto negli ultimi cinquant'anni, siede nel G7 mondiale, e questo grazie anche alla capacità e alla determinazione dei nostri artigiani, commercianti, professionisti e imprenditori ma anche tutti i loro dipendenti. Eroi che ogni giorno combattono per promuovere e difendere le eccellenze dei territori", ha proseguito Gusmeroli. "Lo si vede anche qui nelle Marche, in questo luogo simbolo della nostra letteratura che è diventato l'emblema da cui sottolineare le infinite possibilità di crescita che ha la nostra economia. Con un fisco più semplice e snello, che sia 'meno nemico di imprenditori e famiglie' e con un'azione efficiente e rigorosa di spesa delle ingenti risorse messe a disposizione dal Pnrr", ha concluso.(Com)