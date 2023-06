Città metropolitana Roma: festeggiamenti a Ciampino per Santo patrono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciampino festeggia il suo Santo patrono, il sacro cuore di Gesù. Una ricorrenza molto sentita dalla comunità locale che ogni anno viene celebrata tra le vie cittadine per tre giorni consecutivi. A organizzare l'intera manifestazione è il comitato dei festeggiamenti della parrocchia, in collaborazione con la pro loco della città di Ciampino, con il patrocinio del Comune. La Città metropolitana di Roma ha partecipato ai festeggiamenti con il delegato del sindaco, il consigliere metropolitano, Nicola Marini, che al suo arrivo è stato accolto dalla sindaca, Emanuela Colella e dalle autorità presenti. E' quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. (Com)