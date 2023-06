Pd: D'amato si dimette da partito, errore partecipare a manifestazione M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere Alessio D'Amato, ex candidato alla presidenza della Regione Lazio si dimette dal Partito democratico. "Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'assemblea nazionale del Partito democratico". Scrive su Twitter D'Amato. "Brigate e passamontagna anche no - spiega -. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione del Movimento 5 stelle. Vi voglio bene - conclude - ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti".(Com)