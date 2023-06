Spagna: Partito socialista prevede entrate pari a 89,3 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) stima per il 2023 un incasso lordo di 89,3 milioni di euro, a fronte di una previsione di spesa pari a 84,5 milioni di euro. Lo rende noto l’agenzia stampa “Europa Press”, sulla base dei conti approvati dalla dirigenza del Psoe durante la riunione del Comitato federale. Stando ai dati, i socialisti, dopo aver estinto 4,1 milioni di debito bancario, nel 2022 sono riusciti a risparmiare 8,4 milioni di euro, ossia 3,3 milioni in meno rispetto all’anno precedente. Il bilancio per la campagna elettorale relativa alla chiamata alle urne del 23 luglio ammonta a 17,6 milioni di euro.(Spm)