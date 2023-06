Città metropolitana Roma: piatto "tordo matto" di Zagarolo ottiene marchio eccellenza locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "tordo matto", piatto di Zagarolo, ha da poco ottenuto il marchio di Denominazione comunale, un'attestazione di tipicità concessa per valorizzare un'eccellenza gastronomica locale. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. Con il contributo delle associazioni del territorio, nasce il festival del tordo matto, un itinerario del gusto lungo il centro storico di Zagarolo con incontri, approfondimenti all'aperto sublimati dai dodici stand gastronomici coinvolti, più uno dell'associazione commercianti. Ha partecipato all'evento il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, accolto dalla sindaca del Comune di Zagarolo, Emanuela Panzironi. (segue) (Com)