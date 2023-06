Viterbo: frana su ristorante a Montefiascone, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato senza vita il proprietario del ristorante rimasto sotto le macerie dopo il crollo di un terrapieno a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco che stavano scavando tra le macerie. Un'altra persona, il cuoco, è stata invece salvata ed è stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. La frana ha coinvolto un ristorante, in via Bandita, situato alla base della parete crollata. (Rer)