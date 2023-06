Israele: Netanyahu riprende riforma giudiziaria, opposizione minaccia di bloccare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, ha annunciato quest’oggi che il suo governo comincerà questa settimana a rivedere in modo unilaterale il piano di riforma giudiziaria, un dossier che aveva portato ad ampie proteste paralizzando il Paese nei mesi scorsi. La mossa del capo del governo israeliano, che guida una coalizione di partiti conservatori, nazionalisti e ultraortodossi, giunge dopo che l'opposizione ha dichiarato la sospensione dei negoziati sulla riforma. "Quello che è stato dimostrato la scorsa settimana è che (Benny) Gantz e (Yair) Lapid stavano solo recitando una parte", ha detto Netanyahu all'inizio della riunione del governo a Gerusalemme. “Abbiamo concesso loro un mese, poi un altro mese e ancora un altro, ma i loro rappresentanti non hanno accettato nemmeno la minima intesa. Volevano solo guadagnare tempo”, ha aggiunto Netanyahu, citato dal quotidiano “Times of Israel”. Il primo ministro ha dichiarato che "dato che la stragrande maggioranza della popolazione comprende oggi che dobbiamo apportare cambiamenti nel sistema giudiziario, questa settimana ci incontreremo e inizieremo i passi pratici in modo misurato e responsabile, ma in conformità con il mandato ricevuto dagli elettori". (segue) (Res)