Israele: Netanyahu riprende riforma giudiziaria, opposizione minaccia di bloccare il Paese (2)

- Da parte sua, il leader del partito Yesh Atid nonché ex premier Lapid ha risposto che "se Netanyahu avanza unilateralmente con il suo piano di colpo di Stato, come ha dichiarato, scoprirà di essere primo ministro di meno della metà del popolo di Israele, con meno della metà dell'economia, meno della metà della sicurezza e meno della metà della Knesset". Un riferimento, quest’ultimo, alle proteste di piazza e agli scioperi che potrebbe tornare a bloccare il Paese. La leader del Partito Laburista, Merav Michaeli, ritiratosi dai colloqui poco dopo l’inizio dei negoziati, ha dichiarato che i commenti di Netanyahu dimostrano che non ha senso continuare le trattative: "È giunto il momento di intensificare la lotta: solo le proteste fermeranno il colpo di Stato". I leader del movimento di protesta nazionale hanno già emesso una dichiarazione domenica avvertendo che "qualsiasi legislazione dittatoriale sarà affrontata con una resistenza ferma da parte di centinaia di migliaia di israeliani determinati. La nostra lotta si espanderà e si intensificherà". (segue) (Res)