Israele: Netanyahu riprende riforma giudiziaria, opposizione minaccia di bloccare il Paese (3)

- A marzo, Netanyahu aveva annunciato una “sospensione” dei disegni di legge per consentire i negoziati mediati dal presidente, Isaac Herzog, al fine di raggiungere un accordo ampio. La settimana scorsa, Gantz e Lapid avevano annunciato una sospensione dei colloqui sulla riforma accusando Netanyahu di aver tentato di “sabotare” l’elezione dei candidati dell’opposizione nella Commissione per la selezione dei giudici. Il ministro della Giustizia Yariv Levin, figura chiave dietro la riforma, ha affermato che non convocherà la Commissione finché non sarà approvata una legge che ne cambierà la composizione. Intanto, circa 80 giudici sono in attesa della nomina, mentre il sistema giudiziario del Paese è sempre più sotto pressione. Tuttavia, il primo ministro Netanyahu sembra restio a forzare l'approvazione di una legislazione altamente divisiva e che potrebbe suscitare le condanne del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e far saltare un possibile invito alla Casa Bianca (che tarda però ad arrivare). (Res)