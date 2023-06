Egitto-Ue: Borrell incontra al Cairo segretario generale Lega Araba Aboul Gheit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, ha incontrato oggi in Egitto il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso funzionario europeo. “Bello incontrarsi per discutere le importanti relazioni tra Ue e Las, un partner chiave nel mondo arabo”, ha scritto Borrell. L’Alto rappresentante europeo ha spiegato di aver discusso con Aboul Gheit di questioni regionali, come la necessità di arrivare alla pace in Sudan, e di aver sottolineato la posizione “risoluta” dell'Ue sull'aggressione della Russia contro l'Ucraina. “Abbiamo inoltre discusso della situazione in Siria e della nostra futura cooperazione”, ha aggiunto Borrell. L'Unione europea, ha concluso l’Alto funzionario, “mantiene ferma la sua posizione, come dimostrato alla conferenza 2023 sulla Siria”.(Beb)