Ue: Conte, governo sta rimediando brutte figure, siamo marginali su tutto

- "Si sta giocando una grande partita in prospettiva europea, non solo per le elezioni dell’anno prossimo. Questo è un governo molto particolare, non offrono nessun contributo alla crescita del quadro europeo, siamo marginali su tutto, stanno rimediando brutte figure". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento all’assemblea nazionale del Coordinamento 2050-Polo progressista, a Roma. (Rin)