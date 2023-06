Pd: Angelucci, grave errore aderire a manifestazione M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partecipare alla manifestazione del Movimento 5 stelle "è stato un grave errore, non si capisce più quale sia la linea del Partito democratico su temi molto importanti per la nostra storia e la nostra comunità". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino e candidato a segretario del Partito democratico del Lazio, Mariano Angelucci. "Così non va bene. Siamo d’accordo che si debba dare del tempo alla segretaria ma non si capisce più che cosa è il nostro partito. Per questo - prosegue - esprimiamo vicinanza ad Alessio D’Amato che ha dato le dimissioni da membro dell’assemblea nazionale. Un gesto coraggioso, certo, ma nel silenzio generale della segreteria nazionale e nel modo con cui si è deciso di svolgere il congresso del Lazio con tutto il gruppo dirigente, che ha perso qualunque elezione dopo aver preso tutte le decisioni negli ultimi anni, arroccato sul mio competitor a difesa dello status quo, ci saremmo aspettati anche da parte di D’Amato una posizione", sottolinea. (segue) (Com)