Spagna: Sanchez, leader popolari rifiuta confronto perché non sa spiegare accordi con Vox

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha accusato il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, di accampare "scuse" per giustificare il rifiuto di tenere dei dibattiti prima delle elezioni del 23 luglio. Secondo il premier, il leader dei popolari "non sa come spiegare i suoi patti con l'estrema destra" di Vox. Durante un evento elettorale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Siviglia, davanti a circa 3 mila militanti, Sanchez ha evidenziato che sono trascorse già due settimane dalla sua richiesta di confronto a Feijoo, ma ciò che ha ricevuto dal leader del Pp "sono state solo scuse". "Feijoo non sa come spiegare che, a un mese dalle elezioni, non sappiamo quale sia il suo progetto economico e chi sia il suo ministro responsabile degli affari economici", ha attaccato il capo dell'esecutivo spagnolo. Sanchez, inoltre, ha sottolineato che non si conosce nessun ministro di quelli che comporrebbero l'ipotetico governo Pp, "tranne l'aspirante vicepresidente, che è Santiago Abascal", ossia il leader di Vox. Per il segretario generale del Psoe, Feijoo ha "commesso un errore, perché la democrazia è fatta di dibattiti e non di monologhi. Occorre il confronto di dati, di argomentazioni, non di bufale e di disinformazione come abbiamo visto negli ultimi anni", ha concluso Sanchez. (Spm)