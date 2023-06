M5s: Calderoli su Grillo, sbagliare è umano ma perseverare nei propri errori è diabolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dicono che sbagliare è umano ma perseverare nei propri errori è diabolico. Io aggiungerei che è da irresponsabile. Ieri mi ero domandato se Beppe Grillo avesse parlato da comico o da politico invocando le brigate e il passamontagna, oggi lo ribadisce, pertanto non ci sono dubbi che non parlasse da comico. Il Movimento cinque stelle condivide le posizioni del suo fondatore ma i loro possibili alleati a sinistra? È questo che vogliono? Attenzione che qui si sta giocando con il fuoco". Lo afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e senatore della Lega, Roberto Calderoli. (Com)