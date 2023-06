Città metropolitana Roma: vicesindaco a convegno su ecosistema agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha partecipato al convegno "L'agricoltura nel XXI secolo-tra Italia, Usa e Israele". E' quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. "Una occasione per poter analizzare i dati sul nostro ecosistema e di come le forze di polizia ambientale lavorano ogni giorno per preservare l'ambiente", spiega Sanna. Hanno partecipato all'incontro anche Antonio Pietro Marzo - generale di Cda, Comandante del Cufa -, Raphael Singer, ministro per gli Affari economici e scientifici dell'Ambasciata di Israele, il presidente del Crea Carlo Gaudio, del Consiglio per la ricerca e l'economia in agricoltura, Sergio Castelbolognesi presidente di Kkl Italia) e Giorgio Cantelli Forti, presidente dell'accademia nazionale di agricoltura).(Com)