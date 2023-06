M5s: Fapi, da Grillo parole equivoche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beppe Grillo "pronuncia parole equivoche che generano preoccupazione tra coloro che lavorano e generano reddito, senza indossare il passamontagna e scendere nelle piazze. La nazione ha necessità di coesione e crescita economica e sociale, non di comici urlatori che incitano anni foschi già vissuti. Attendevamo l'annuncio di iniziative a sostegno delle piccole imprese, delle partite Iva e dei lavoratori autonomi, non un comizio dai toni pericolosi per dare inizio all'estate". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. (Com)