Francia: sindacalista Berger smentisce di voler entrare in politica

- Il dirigente sindacale della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Laurent Berger, che il 21 giugno lascerà l’incarico, ha smentito di voler entrare in politica. “Preferisco andare a lavorare nella sfera privata, voglio svolgere una professione che abbia un impatto e un senso”, ha detto il sindacalista, intervistato dall’emittente radiofonica “France Inter”. Berger ha aggiunto di provare “grande serenità” per il futuro del Cftd, “che è un'organizzazione sindacale in buona forma, con la fiducia dei lavoratori” e ha espresso soddisfazione per gli ultimi sei mesi segnati dagli scioperi per la riforma delle pensioni, “che hanno dimostrato che il sindacalismo è tornato”. A prendere il posto di Berger come dirigente del Cfdt sarà Marylise Leon. (Frp)