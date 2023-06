Germania: Lavrov, strategia sicurezza nazionale non rispecchia interessi popolo tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova strategia di sicurezza nazionale tedesca, in cui la Russia è definita la principale minaccia, contraddice la logica e gli interessi di Berlino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1". "È difficile per me commentare le azioni, le dichiarazioni, i documenti adottati dai politici tedeschi. Non si basano né sulla logica né sugli interessi della Germania stessa e del popolo tedesco", ha detto Lavrov. (Rum)