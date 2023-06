Lazio: Regione, istituito Tavolo su politiche familiari a sostegno natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, ha deliberato di istituire il “Tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia”, con l’obiettivo di combattere la crisi demografica, sostenere la natalità ed elaborare proposte innovative di politiche familiari. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. Il Tavolo è istituito presso l’assessorato competente in materia di politiche della famiglia della Regione, e include: l’assessore regionale competente, che lo presiede; un rappresentante del ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità; un rappresentante dell’agenzia per la coesione territoriale; il direttore della Direzione regionale competente in materia di interventi per la famiglia, o un suo delegato; un rappresentante designato dall’Istat; un rappresentante designato dall’Inps; un esperto di diritto di famiglia; un esperto dei diritti dei minori; esperti e membri di associazioni, imprese, enti o soggetti del mondo accademico che si occupano di famiglia, natalità o demografia, operanti su base regionale o nazionale, individuati dal presidente del Tavolo. (segue) (Com)