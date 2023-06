Lazio: Regione, istituito Tavolo su politiche familiari a sostegno natalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo Tavolo ascoltiamo per fare, per realizzare soluzioni ai problemi delle famiglie", ha spiegato l'assessore alla Famiglia del Lazio, Simona Baldassarre. "L’inverno demografico è una questione che va affrontata con urgenza, individuando percorsi, buone pratiche e politiche pubbliche che indichino un cambio di passo deciso - prosegue -. Questa maggioranza mette al centro la famiglia ed è pronta a confrontarsi con associazioni ed esperti per far ripartire la natalità, e dunque il Paese. Si può fare, basta essere risoluti e fattivi, e questa Regione lo è. Ce lo chiedono i cittadini, e questo Tavolo serve per dare loro risposte", conclude. (Com)