Roma: controlli nel centro storico, 8 arresti e 7 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone arrestate, sette denunciate e dieci sanzionate, 205 persone identificate e accertamenti su 102 veicoli. Questo l'esito dei controlli dei carabinieri di Roma Piazza Dante e Roma Centro per il contrasto di degrado e illegalità nella Capitale. Sette persone sono state sorprese in poche ore a derubare portagli e telefonini a turisti nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici o a bordo delle metropolitane. In manette anche un cittadino straniero che, in seguito a un controllo nei pressi della stazione Termini, è risultato destinatario di un ordine di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma, con quella della custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta dei carabinieri del nucleo Roma Scalo Termini che hanno accertato le reiterate inadempienze della precedente misura. (segue) (Rer)