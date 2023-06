Forza Italia: Bernini, non saremo fagocitati, noi elemento stabilizzatore del sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non credo che Forza Italia sarà fagocitata dai suoi alleati di centrodestra, credo anzi che noi siamo l'elemento stabilizzatore del sistema e siamo noi ad essere attrattivi rispetto agli altri. Lo ha dichiarato la ministra dell'Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, intervistata da "SkyTg24". "Noi abbiamo la nostra cultura politica, economica e sociale. Siamo liberali, garantisti, riformatori, europeisti e atlantisti. Anche la famiglia Berlusconi sa quanto per lui sia stato import creare Forza Italia come centro equilibratore del sistema. Noi molto felici di questo sostegno, poi come si declinerà lo vedremo. Le parole della famiglia ci hanno dato ulteriore carica per andare avanti. Il dolore individuale deve sempre diventare energia di comunità per andare avanti", ha aggiunto la ministra. (Rin)