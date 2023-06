Ucraina: Breton, Ue aumenterà sforzi per fornitura di armi e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea aumenterà i suoi sforzi per fornire all’Ucraina le armi e munizioni necessarie. Lo ha assicurato il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano francese “Le Parisien”. “Questa è una guerra ad alta intensità in cui armi e munizioni giocano un ruolo cruciale, pertanto ci stiamo organizzando come se il conflitto dovesse durare ancora molto mesi”, ha affermato Breton. Il commissario europeo ha ricordato che “nei prossimi dodici mesi saranno fornite un milione di armi di grosso calibro, tenendo conto degli standard dei Paesi dell’ex blocco sovietico”. Breton ha anche evidenziato lo sblocco da parte dell'Ue di un pacchetto da 500 milioni di euro per fornire all'Ucraina munizioni in quantità sufficiente. "Questa è la prima volta che ci siamo coordinati per fabbricare, insieme, armamenti e munizioni. La difesa europea sta avanzando ad alta velocità", ha sottolineato il commissario europeo.(Frp)