Migranti: Libia, recuperati tre corpi non identificati a est di Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa libica ha annunciato il recupero di tre corpi non identificati nelle spiagge della zona di Tokra, a est della città di Bengasi, capoluogo della regione storica orientale della Cirenaica. Lo riferisce il media libico online Fawasel Media, aggiungendo che il recupero è avvenuto “in collaborazione con le autorità locali”. Lo scorso 14 giugno, un barcone partito dalla località orientale libica di Tobruk e diretto in Italia si è capovolto al largo della Grecia con a bordo un numero compreso tra 400 e 750 persone. Un totale di 104 migranti sono stati tratti in salvo, mentre i corpi recuperati ammontano a 78: centinaia risultano ancora dispersi e si parla di un bilancio di 600 morti, di cui 100 minori intrappolati nella stiva. Bisogna risalire alla strage del Canale di Sicilia, avvenuta il 18 aprile 2015 e che causò 1.022 vittime, per trovare un episodio di portata simile, a cui seguì un altro naufragio avvenuto nel maggio 2016 al largo di Zuara, nella Libia occidentale, con 550 morti. (Lit)