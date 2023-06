Sanità: Asl Roma 1, nasce Team di comunità, associazioni e servizi di zona uniti per inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato il nuovo progetto messo a punto dalla Asl Roma 1 insieme al Municipio Roma II "La salute a casa": un network costruito con le associazioni di volontariato e i servizi di zona. Al villaggio Olimpico 20 stand di servizi al cittadino, tra cui gli appuntamenti di screening oncologici e le informazioni antitruffa a cura della polizia di stato. Oltre a questo dimostrazioni sportive, fanfara dei carabinieri e tanta attività di informazione, lo scopo è contrastare la solitudine che colpisce soprattutto anziani e facilitare l'accesso ai servizi socio sanitari. E' quanto si legge in una nota della Asl Roma 1. Il Team di comunità, presentato ufficialmente ieri, avrà sede nel presidio di via degli Olimpionici 17 e offrirà aiuto e sostegno ai cittadini che abitano nel quartiere Flaminio, garantendo la presa in carico dei pazienti attraverso tutti gli specialisti della Asl insieme alla comunità di Sant'Egidio, alla Caritas e al Municipio II. (segue) (Com)