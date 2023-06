Sanità: Asl Roma 1, nasce Team di comunità, associazioni e servizi di zona uniti per inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo creare dei percorsi di cura per tutte le persone fragili - spiega il commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle - che in maniera continuativa devono avere innanzitutto uno sportello di orientamento quando ne hanno bisogno, e poi deve essere assicurata loro la presa in carico integrata. Gli ultimi studi che abbiamo realizzato hanno fatto emergere che una delle gravi malattie della società contemporanea è la solitudine. E proprio su questo aspetto dobbiamo intervenire con delle figure speciali. Non solo con questa iniziativa ma con sperimentazione più ampia. La Asl Roma 1 - prosegue - è già all'opera per essere soggetto attivo, anche in considerazione dell'importanza strategica dei territori". (segue) (Com)