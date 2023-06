Sanità: Asl Roma 1, nasce Team di comunità, associazioni e servizi di zona uniti per inclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lungo tempo riusciamo finalmente ad aprire questo presidio sanitario, necessario qui all'indomani della chiusura delle strutture Asl al quartiere Flaminio - aggiunge la presidente del Municipio II, Francesca De Bello -. È una iniziativa di grandissima importanza per dotare il territorio di un presidio e far sì che gli operatori possano essere fisicamente vicini ai cittadini, laddove il principio della domiciliarità dei servizi diventa di vitale importanza. Il progetto si conclude formalmente il 31 dicembre, ma lo porteremo avanti calandolo ancora di più sulle esigenze del territorio". (segue) (Com)