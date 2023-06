Regno Unito: segretario di Stato Gove, video festa Partito conservatore “terribile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato per le comunità e i governi locali del Regno Unito, Michael Gove, ha definito “terribile” il video diffuso dai media britannici che mostra alcuni membri del Partito conservatore festeggiare nel quartier generale londinese durante la fase più acuta della pandemia da coronavirus. Nel filmato, che dura circa 45 secondi, si vedono diversi esponenti del partito scherzare sulle regole anti-Covid in vigore proprio in quei giorni. “È terribile, penso che sia stato un fatto totalmente fuori luogo, desidero scusarmi con tutti”, ha detto all’emittente televisiva “Sky News” il segretario di Stato britannico. La violazione delle norme anti-Covid è stata una delle questioni che hanno contribuito a far cadere il governo guidato da Boris Johnson, che lo scorso 9 giugno si è anche dimesso dal Parlamento. Secondo gli ultimi sondaggi, i conservatori, che sono al potere nel Regno Unito dal 2010, risultano essere dietro i laboristi di circa 20 punti percentuali. Le prossime elezioni saranno indette entro la fine del 2024.(Rel)