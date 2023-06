Vaticano: Papa Francesco, Dio non è distante ma ci tiene per mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'Angelus di questa domenica, ricorda che "Gesù chiama per nome e invia i dodici Apostoli". "Il regno di Dio, cioè la sua signoria d'amore, si è fatto vicino, viene in mezzo a noi – sottolinea il Pontefice davanti alle migliaia di fedeli in Piazza San Pietro – E questa non è una notizia tra le altre, ma la realtà fondamentale della vita. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia". "Ecco la prima cosa da dire alla gente – esorta Francesco – Dio non è distante, ma è Padre, ti conosce e ti ama; vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentati, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole puoi sentire più forte la sua presenza. Lui conosce la strada, Lui è con te, Lui è tuo Padre!", conclude il Papa. (Civ)