© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini di 49 anni italiani sono stati gambizzati a Roma ieri sera. I due uomini sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma poco prima delle 20, entrambi presentavano ferite di arma da fuoco alle gambe. Nessuno dei due feriti è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti da parte della squadra mobile.(Rer)