Vaticano: Papa Francesco, testimoniare Dio non con parole ma con gesti d'amore

- Papa Francesco, affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico per l'Angelus domenicale, ha detto ai fedeli che che "annunciare Dio vicino è invitare a pensarsi come un bambino, che cammina tenuto per mano dal papà". "Se vogliamo essere buoni apostoli, dobbiamo essere come i bambini – esorta Bergoglio – sederci "sulle ginocchia di Dio" e da lì guardare il mondo con fiducia e amore, per testimoniare che Dio è Padre, che Lui solo trasforma i nostri cuori e ci dà quella gioia e quella pace che noi stessi non possiamo procurarci. Annunciare che Dio è vicino". Ma come farlo?, si chiede il Papa. "Nel Vangelo Gesù raccomanda non di dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e di speranza nel nome del Signore", ricorda. "A me lasciano tanto sopresi i parolai con il loro parlare e il poco fare", aggiunge il Pontefice e braccio, poi conclude chiedendo: "Sappiamo infondere coraggio agli altri, farci vicini a chi soffre ed è solo, a chi è lontano e pure a chi ci è ostile?". (Civ)