Spagna: domani inizia visita del re di Giordania Abdullah II, incontri con re Felipe e Sanchez

- Il re di Spagna Felipe VI e il presidente del governo, Pedro Sanchez, riceveranno domani separatamente il re Abdullah II di Giordania, in visita in Spagna in occasione dello svolgimento di una riunione del cosiddetto "Processo di Aqaba" a Cordoba. Si tratta di un'iniziativa lanciata nel 2015 dal monarca giordano con l'obiettivo di promuovere il coordinamento e lo scambio di esperienze e informazioni per combattere il terrorismo e l'estremismo tra gli attori regionali e internazionali. Da allora, tali incontri si sono tenuti sia in Giordania che in Paesi come Albania, Paesi Bassi, Nigeria, Stati Uniti e Singapore. Abdullah II incontrerà prima Sanchez al palazzo della Moncloa, e poi re Felipe VI al palazzo reale per un pranzo in suo onore. Martedì è prevista la riunione del "Processo di Aqaba" presieduta da Abdullah II e alla quale, oltre al sovrano spagnolo, è prevista la presenza del ministro degli Esteri Jose Manuel Albares.(Spm)