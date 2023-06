© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giornali descrivono Meloni irritata per le parole di Nordio verso l'Anm, anziché per gli attacchi dell'Anm contro un ddl, ed un ministro, del suo governo. Da giorni magistrati vari contestano il ministro, nel silenzio di Palazzo Chigi. Occhio che se Nordio si scoccia vi saluta". Lo scrive su Twitter Enrico Costa, deputato di Azione-Italia Viva. (Com)