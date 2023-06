Ue: De Meo (FI), siamo punto di riferimento nel Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Le elezioni europee sono un obiettivo fondamentale per Forza Italia, sia a livello nazionale che europeo, per rafforzare la centralità del nostro partito che è parte attiva e punto di riferimento del Partito Popolare Europeo dove Berlusconi ci ha guidato e dove rimarremo ancorati fermamente ai valori cristiani, liberali, europeisti e atlantisti": lo afferma in una nota l'europarlamentare di FI, Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. "La prossima legislatura europea sarà determinante con la revisione dei trattati ed è importante avere come Forza Italia una presenza ancora più forte perché ,insieme al Ppe, possiamo dare all'Europa una dimensione più pragmatica, concreta e vicina alle persone", aggiunge De Meo. "Il presidente Berlusconi ha creato il centrodestra in Italia, ora la responsabilità di mantenerlo unito è nostra. Antonio Tajani è una garanzia per l'Italia e per l'Europa. Abbiamo una grande opportunità di far crescere Forza Italia coinvolgendo anche le migliori energie del mondo accademico, dell'imprenditoria e della società civile, ma soprattutto la nostra classe dirigente a partire dagli amministratori locali, vera forza del Paese. L'Italia deve riprendere una centralità in questa fase di cambiamento globale e Forza Italia può dare il suo contributo partendo proprio dalle prossime elezioni europee per le quali dobbiamo far capire agli elettori che c'è bisogno di più Europa, più Italia in Europa e più Forza Italia in Europa", conclude l'europarlamentare. (Res)