Migranti: Papa Francesco, grande dolore per le vittime del naufragio in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, è tornato a ricordare le vittime dell'Egeo. "Con grande tristezza e grande dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. Sembra che il mare fosse calmo - ha detto il Pontefice, davanti ai fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro -. Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita, e imploro che sempre si faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie". (Civ)