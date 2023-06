© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha rivolto un pensiero all'Uganda. "Prego per i giovani studenti vittime di un brutale attacco in una scuola dell'Uganda. Questa brutale guerra è dappertutto, preghiamo per la pace". Queste le parole del Pontefice, al termine dell'Angelus, pronunciato davanti a migliaia di fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro. (Civ)