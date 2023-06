Tortora: M5s Lazio, diritto alla giustizia va salvaguardato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di Enzo Tortora "ci ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, come gli errori giudiziari possono distruggere la vita e la carriera di persone innocenti. La giustizia non deve ricercare indistintamente capi espiatori ma punire chi sbaglia davvero, a condizione che non ci siano spazi di impunità". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. "E' un diritto che vale per tutti i cittadini e la tutela della legalità va salvaguardata con riforme che puntino non a salvare i colpevoli ma a garantire una giustizia giusta", conclude la nota.(Com)