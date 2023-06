Ue: Santanchè, serve alleanza per contare di più in Europa, Meloni saprà trovare sintesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni europee si andrà con il sistema proporzionale, ma occorrerà comunque fare un'alleanza per contare di più in Europa, e su questo confido molto in Giorgia Meloni che ha dimostrato in tutti questi anni di saper lavorare per trovare una sintesi e tenere insieme anime diverse. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ospite della trasmissione "Il caffè della domenica" su Radio24. "Alle europee ognuno deve cercare di prendere i propri voti, ma poi bisogna trovare un'alleanza per contare di più in Europa. Ci aspetta un impegno per cambiarla questa Europa, non per cancellarla, ma per migliorarla e fare cose meglio nell'interesse degli Stati in determinate politiche come esteri, difesa, politiche fiscali e gestione dell'immigrazione. Si troverà la sintesi, confido molto in Giorgia Meloni che ha dimostrato in tutti questi anni di saper lavorare per trovare una sintesi e tenere insieme anime diverse. Conto sul suo in pragmatismo e sulla sua visione che ha dimostrato di avere anche nella politica internazionale", ha aggiunto. (Rin)