Egitto-Ue: Borrell al Cairo, previsti incontri con segretario generale Lega Araba e al Sisi

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, si trova al Cairo per incontrare il segretario generale della Lega Araba e tenere delle consultazioni bilaterali con le autorità egiziane. Come spiegato sul suo profilo Twitter, Borrell intende “far progredire la cooperazione con il segretario generale della Lega Araba Aboul Gheit” e tenere delle “discussioni bilaterali con il presidente Abdel Fatah al Sisi, il ministro degli Esteri Sameh Shoukry, il titolare della Difesa, Mohamed Zaki”. “L'Egitto è un partner fondamentale dell'Ue e il nostro partenariato è solido”, ha detto Borrell. (Beb)