Ucraina: Stoltenberg, solo Kiev può stabilire le condizioni per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo l’Ucraina può stabilire le condizioni per la pace, e non la Russia. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Welt” il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “La pace non può significate il congelamento del conflitto e l’accettazione di un accordo dettato dalla Russia. Solo l'Ucraina può definire le condizioni per la pace”, ha affermato Stoltenberg. Secondo il segretario generale della Nato, “affinché la pace sia duratura, deve essere giusta”. A questo riguardo, Stoltenberg ha sottolineato che eventuali successi militari ucraini rafforzerebbero la posizione negoziale di Kiev. “Più territori occupati riesce a liberare l’Ucraina, migliori saranno le sue carte al tavolo dei negoziati”, ha spiegato il segretario generale della Nato. “Dobbiamo garantire che quando questa guerra finirà, ci saranno accordi credibili per la sicurezza dell'Ucraina, in modo che la Russia non possa riarmarsi e attaccare nuovamente", ha aggiunto Stoltenberg.(Geb)