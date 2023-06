Ucraina: Stoltenberg, a vertice Vilnius adotteremo pacchetto aiuti pluriennali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice della Nato in programma a luglio a Vilnius l’Alleanza atlantica adotterà un pacchetto di aiuti pluriennali per l’Ucraina. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Welt” il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, spiegando che gli aiuti contribuiranno ad avvicinare il Paese agli standard dell’Alleanza. “Il futuro dell'Ucraina risiede nella Nato, ma la priorità ora è che si affermi come Stato sovrano e indipendente, altrimenti non c'è modo di discutere l'adesione", ha affermato Stoltenberg.(Geb)