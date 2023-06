Italia viva: Paita, dolore per Pd ridotto in piazza con Grillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein "era nella stessa piazza dove Grillo, pur ironizzando, utilizzava toni che potrebbero istigare alla violenza sociale. Brigate di cittadinanza, passamontagna, non riesco a sorridere di fronte a parole che ricordano tempi bui. È un dolore vedere il Pd, partito che ha sempre garantito la tenuta istituzionale, ridotto in questo modo". Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, intervistata da "Avvenire". "Sulla Gestazione per altri - aggiunge la parlamentare - la posizione mia, di Matteo Renzi e della stragrande maggioranza di Italia viva è totalmente contraria. L'utero in affitto mette in gioco il diritto della madre che porta in grembo il figlio e anche quello del nascituro. E quella solidale troppo spesso rischia di nascondere dietro il rimborso spese il pagamento della madre surrogata. Piuttosto, si semplifichino le norme sulle adozioni". (Rin)