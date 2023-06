Agroalimentare: Coldiretti, spesa a chilometro zero per 25 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 25 milioni gli italiani che hanno acquistato cibo dai contadini trainati da una nuova sensibilità verso i cibi salutari, ma anche dalla volontà di recuperare un contatto diretto con chi coltiva i prodotti che portano in tavola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Censis, diffusa in occasione della giornata mondiale della gastronomia sostenibile promossa oggi, 18 giugno, dalle Nazioni unite per mettere al centro l’importanza di un’alimentazione che rispetti l’ambiente e che si avvalga di ingredienti biologici a chilometro zero, senza sprechi. L’Italia - spiega Coldiretti in una nota - è il Paese della Ue con la più estesa rete organizzata di mercati contadini con 15.000 agricoltori coinvolti in circa 1.200 farmers market di Campagna Amica per un fatturato nazionale della filiera corta con vendita diretta che raggiunge i sei miliardi di euro all’anno. Un sistema organizzato da nord a sud del Paese che non ha solo un valore economico, ma anche occupazionale ed ambientale. Un primato riconosciuto a livello mondiale dove Campagna amica si è fatta promotrice della World farmers markets coalition di cui fanno parte realtà di tutti i continenti come Usa, Australia, Giappone, Canada, Cile, Ghana, Inghilterra, Danimarca e Norvegia con il coinvolgimento di 250 mila agricoltori e loro famiglie. Fra gli obiettivi della World Farmers markets coalition c’è la diffusione di un modello di sviluppo economico ambientale e sociale sostenibile, tramite la filiera corta con il supporto all’agricoltura familiare, la promozione del cibo locale e l’emancipazione degli agricoltori, in particolare delle donne e dei giovani. Punto rilevante dell’azione associativa è la conservazione della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici. A spingere la spesa dall’agricoltore è soprattutto la possibilità di trovare prodotti stagionali, a chilometri zero e di qualità. Nei mercati dei contadini di Campagna amica è possibile anche trovare specialità del passato a rischio di estinzione che sono state salvate grazie all’importante azione di recupero degli agricoltori e che non trovano spazi nei normali canali di vendita dove prevalgono rigidi criteri dettati dalla necessità di standardizzazione e di grandi quantità offerte. Ma le vendite dirette con gli acquisti a km zero tagliano anche del 60 per cento lo spreco alimentare rispetto ai sistemi alimentari tradizionali secondo l’Ispra e garantiscono un contributo importante alla lotta contro l’inquinamento e i cambiamenti climatici che provocano danni e vittime in tutto il mondo. (segue) (Com)