Roma: spaccio di droga, 5 arresti e oltre 27 mila euro sequestrati (2)

- Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, invece, hanno arrestato due uomini di 38 e 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I due, fermati a bordo di un'autovettura, sono stati trovati in possesso di 100 grammi di cocaina e 725 euro in contanti. Nei confronti dei due è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. I poliziotti del commissariato Appio, inoltre, sospettando la presenza di un'attività di spaccio di stupefacenti all'interno di un appartamento di un 24enne italiano, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. All'interno dell'appartamento sono stati trovati 85 grammi di hashish e 17 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato. (segue) (Rer)