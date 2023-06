© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del commissariato Vescovio, infine, hanno arrestato un 35enne trovato in possesso di 300 grammi tra hashish e marjiuana, e 1.200 euro in contanti. L'uomo sostava con fare sospetto all'ingresso di un liceo in zona Villa Chigi. Arrestata anche un'italiana di 54 anni nella cui abitazione sono stati trovati oltre 750 grammi di cocaina. Intervenuti i poliziotti del commissariato Primavalle. (Rer)