Expo 2030: Santanchè, sfida "difficile ma non impossibile", sostegno francese ai sauditi non nell'interesse europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida per l'aggiudicazione dell'Expo 2030 è "difficile ma non impossibile", certo è un po' strano che un Paese europeo come la Francia appoggi la candidatura dell'Arabia Saudita: non credo che questo vada nell'interesse dell'Europa. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ospite della trasmissione "Il caffè della domenica" su Radio24. "Bisogna crederci e avere obiettivi alti. Vogliamo competere. È una partita complicata ma non persa", ha aggiunto. (Rin)